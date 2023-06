Addobbi Scudetto, a Napoli contrari alla rimozione: “L’aria di festa va goduta a lungo”

Da Napoli si dicono contrari alla rimozione degli addobbi per la Festa Scudetto, ritenuti importanti anche per il turismo.

Ogni angolo di Napoli si è tinto d’azzurro e addobbato per la grande occasione dello Scudetto, tornato finalmente all’ombra del Vesuvio dopo ben 33 anni. Un grande lavoro di Luciano Spalletti ha permesso agli azzurri di vincere l’ambito trofeo con cinque giornate d’anticipo, obiettivo conquistato sul campo dell’Udinese alla Dacia Arena, ma ‘concretizzato’ domenica 4 giugno con l’ultima di campionato con la Sampdoria. Tantissime le iniziative in giro per la città con bandiere, magliette appese, cartonati, immagini giganti con ogni giocatore del Napoli. Ma quando verranno tolti tutti gli addobbi?

Addobbi Festa Scudetto, a Napoli sono contrari alla rimozione

Quando verranno tolti gli addobbi allestiti per la festa Scudetto? Tempo fa si era espresso l’assessore del Comune di Napoli. Vincenzo Santagada, secondo cui sarebbe giunto il momento di procedere con la rimozione degli addobbi. Mentre i cittadini saranno responsabili della rimozione di quelli presenti nelle strutture private, l’Amministrazione comunale si occuperà degli addobbi ubicati negli spazi pubblici.

Non tutti però sono lieti di ricevere questa notizia, dicendosi contrari ad ogni smaltimento. Tra questi anche il giornalista Rai Dario Di Gennaro che ha scritto un post sui social:

“Sono contrario alla rimozione di festoni e striscioni. Lascerei #Napoli azzurra e vestita a festa per tutta l’estate e poi a settembre via alla rimozione L’aria di festa, soprattutto per bambini e ragazzi, va goduta a lungo e per il turismo resta un gran richiamo”.

Di seguito il tweet: