Galtier nuovo allenatore del Napoli: conferme da Gazzetta e l’Equipe, i dettagli

Christop Galtier nuovo allenatore del Napoli, lo scrive l’Equipe, lo conferma Gazzetta dello Sport. Tutte le notizie.

Aurelio De Laurentiis sembra oramai intenzionato a chiudere il cerchio, Galtieri è pronto a prendersi la panchina lasciata libera da Luciano Spalletti. Arrivano conferme sull’interesse del club partenopeo per l’allenatore di Marsiglia, che ha già allenato Osimhen ai tempi del Lille, facendolo affermare come bomber, tanto che il Napoli decise di acquistarlo.

Nuovo allenatore del Napoli: ecco Galtier

“È arrivato il momento di stringere i tempi. De Laurentiis è in attesa che Galtier risolva il proprio contratto con il Paris Saint-Germain per poi entrare in una fase operativa per la gestione e la stipula del nuovo contratto. Il Napoli offrirà un biennale da circa 4 milioni netti con opzione sul terzo anno, la stessa formula adoperata con Spalletti e

anche nel 2021 il presidente aveva avuto un contatto con l’allenatore marsigliese” scrive Gazzetta dello Sport.

Galtier nuovo allenatore del Napoli viene scritto con grande forza in Francia, dove L’Equipe gli dedica tutta la copertina inizia, scrivendo che Galtier va ad allenare ai piedi del vulcano. Già nella serata di ieri veniva confermato che il futuro allenatore del Napoli sarebbe stato di nazionalità francese. Insomma tutti i pezzi del puzzle sembrano andare al loro posto. De Laurentiis ora deve procedere con i contratti, dopo i casting, anche perché c’è un calciomercato da affrontare.