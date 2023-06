Garcia vuole la Champions League col Napoli: così ha convinto De Laurentiis

Rudi Garcia vuole vincere la Champions League con il Napoli, un’ambizione che ha rivelato anche al presidente Aurelio De Laurentiis.

Il nome dell’allenatore ex Roma era da un po’ sulla bocca di tutti, ma negli ultimi giorni la sua candidatura era un po’ scemata. Poi nella serata di ieri Aurelio De Laurentiis con un colpo di teatro ha tirato di nuovo fuori il nome di Garcia e lo ha ufficializzato come sostituto di Luciano Spalletti.

La reazione dei tifosi del Napoli non è stata entusiasmante, ma non lo fu nemmeno per Spalletti, che doveva sostituire uno come Maurizio Sarri che a Napoli ha lasciato una impronta indelebile.

Champions League: obiettivo di Garcia al Napoli

“Al primo incontro con Aurelio De Laurentiis è andato con lo stesso spirito del 2013. Walter Sabatini lo convocò comunicandogli come prima cosa, tanto per metterlo a suo agio, una cosa tipo «Ho voluto conoscerla ma già le dico che non sarà l’allenatore della Roma». Cambiò idea perché in quel colloquio, come immagino sia successo

anche con il presidente del Napoli, Rudi seppe avvolgere e conquistare l’interlocutore grazie allo charme di un sorriso semplice, gli occhi chiari e penetranti, l’ambizione concreta.

Ora sogna di vincerla, la Champions. E’ il suo grande obiettivo, come confidò in un pranzo all’Eur scrutando Roma dall’alto, quando l’addio era già stato elaborato e i tifosi gli si avvicinavano chiedendo lumi sul futuro. Garcia rispose solo che non avrebbe mai allenato la Lazio per rispetto dei romanisti ed è stato di parola. Come

sempre“.

Come Garcia anche De Laurentiis vuole la Champions League, è sicuramente il suo più grande obiettivo, anche più dello scudetto. Ovviamente vincere non è mai semplice, ma c’è lo spirito giusto.