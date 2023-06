Varriale su Twitter: “De Laurentiis fa un doppio salto mortale con Garcia al Napoli”

Il giornalista Enrico Varriale esprime su Twitter il suo parere sulla scelta di Aurelio De Laurentiis di nominare Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha annunciato la nomina di Rudi Garcia come nuovo allenatore della squadra, una mossa che ha suscitato reazioni miste nel mondo del calcio. Tra queste, la più notevole è stata quella del giornalista Enrico Varriale, che ha condiviso i suoi pensieri su Twitter.

Varriale ha espresso il suo scetticismo riguardo alla decisione, descrivendo la mossa come un “doppio salto mortale carpiato” da parte di De Laurentiis. Secondo il giornalista, Garcia è un buon allenatore che conosce bene il calcio italiano grazie alle sue precedenti stagioni alla Roma, ma ha anche sottolineato che il francese non ha ottenuto risultati entusiasmanti negli ultimi anni.

“Stavolta optando per Rudi Garcia fa davvero un doppio salto mortale carpiato, coefficiente di difficoltà 3,1 se stessimo parlando di tuffi. Il francese è un buon allenatore ma le controindicazioni sono tante,” ha scritto Varriale.

L’analista ha poi confrontato Garcia con il suo predecessore, sottolineando che Spalletti, oltre ad aver vinto lo scudetto, ha conquistato una grande stima e rispetto sia dalla squadra che dai tifosi. Per i campioni d’Italia, molti si aspettavano un profilo con un palmarès più importante e con esperienze di vertice.

La scelta di Garcia, quindi, rappresenta una scommessa per De Laurentiis, che ha in passato dimostrato un buon occhio nella scelta degli allenatori. Come ricorda Varriale, “Dopo Mazzarri, Sarri e Spalletti, se gli riuscisse anche questa, sarebbe un capolavoro.”

La scelta di Garcia è un punto di svolta per il Napoli e solo il tempo dirà se questa sarà un’altra mossa vincente di De Laurentiis. Nel frattempo, il dibattito è acceso e gli occhi del mondo del calcio sono tutti puntati sul nuovo allenatore del Napoli.