Garcia al Napoli, Bergomi: “Fa un calcio vecchio. Scelta rischiosa”

Bergomi e Marocchi, opinionisti di Sky Sport, esprimono dubbi sulla scelta di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’annuncio di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli ha colto di sorpresa tifosi e addetti ai lavori. Giuseppe Bergomi e Giancarlo Marocchi, hanno espresso il loro scetticismo in merito a questa decisione durante un’intervista rilasciata a Sky Sport.

Bergomi, ex difensore dell’Inter e attuale opinionista di Sky Sport, ha definito la scelta del Napoli come “rischiosa”. Secondo lui, il calcio moderno è profondamente diverso da quello di appena due anni fa, e non è sicuro che Garcia sia in grado di tenere il passo con questi cambiamenti.

“Scelta rischiosa, per il Napoli, quella di affidarsi ad un tecnico come Rudi Garcia, perché il calcio di oggi non è quello di due anni fa. Non so se Garcia sia riuscito ad intercettare quelli che sono stati i cambiamenti nel nostro calcio e in Serie A” ha detto Bergomi.

Marocchi, ex calciatore della Juventus e anche lui opinionista di Sky Sport, ha rilasciato un commento simile. Ha sottolineato l’importanza per un nuovo allenatore di apportare cambiamenti significativi quando arriva in una squadra di successo come il Napoli, e ha espresso dubbi sul fatto che Garcia sia l’uomo giusto per questo compito.

“Quando un allenatore arriva in una piazza che ha vinto così bene, deve cambiare più cose possibili. E Rudi Garcia è anche diverso rispetto a Spalletti. Se non cambiasse nulla sul mercato per me Osimhen andrebbe a nozze con lui. Io avrei preso Sousa che è più simile a Spalletti, comunque” ha affermato Marocchi.

La scelta di Garcia da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembra quindi essere un punto di discussione tra gli esperti. Il tempo dirà se Garcia sarà in grado di adattarsi ai cambiamenti del calcio moderno e di portare il Napoli a nuove vittorie. Il dibattito, tuttavia, è aperto e continuerà a tenere i tifosi azzurri con il fiato sospeso nelle prossime settimane.