Chiariello colpisce duro ‘Pensano che siamo fessi?’ – Giuntoli, Napoli e i ‘Forforini’ Amorosi”

Umberto Chiariello prende posizione sulla controversa situazione di Giuntoli al Napoli e attacca critici ‘presuntuosi’.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La situazione tra il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, e il presidente Aurelio De Laurentiis si infiamma, coinvolgendo anche il celebre giornalista e conduttore Umberto Chiariello.

Giuntoli, come è stato riportato, avrebbe espresso la volontà di lasciare il Napoli, ma De Laurentiis non sembra intenzionato a lasciarlo andare. Di fronte a questo scenario, Chiariello ha preso le difese del presidente azzurro con un post incisivo sui social.

“Ma ancora che ascoltate presunti e presuntuosi anchorman prezzolati che per tirare la volata agli amici attaccano De Laurentiis? Ah, un po’ di antiforfora snebbierebbe pure il cervello: ma davvero forforino amoroso pensa che siamo fessi e non capiamo i suoi loschi motivi?“, ha scritto Chiariello su Twitter, lanciando una frecciatina ai critici del presidente del Napoli.

Anche se non ha fatto nomi, è plausibile che il riferimento sia a Alfredo Pedullà, il giornalista di SportItalia per le sue critiche verso De Laurentiis ha discusso animatamente anche con Paolo del Genio.

La situazione di Giuntoli al Napoli è stata chiarita nelle ultime ore dal giornalista Carlo Alvino, che ha ammaesso che il DS resterà a Napoli con buona pace di tutti gli Juventini che già festeggiavano l’ennesimo scippo agli azzurri.

De Laurentiis è determinato a far rispettare il contratto del direttore sportivo, nonostante le tensioni all’interno del club. Intanto, Chiariello, con il suo tweet, ha voluto evidenziare come alcune voci critiche possano essere mosse da “loschi motivi”, e invita i tifosi a non farsi ingannare.