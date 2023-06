Coldplay a Napoli: Concerto Storico al Stadio Maradona, Dedica Emozionante alla Città e Sorpresa Spalletti -VIDEO

I Coldplay allo Stadio Maradona a Napoli. La band dedica il concerto alla città, Luciano Spalletti tra il pubblico e un omaggio speciale: ‘Napul’è’ di Pino Daniele.

NAPOLI. La celebre band britannica Coldplay ha dato spettacolo al Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, riportando in Italia l’energia e la magia della loro musica live dopo sette anni di assenza. La scelta del luogo non è stata casuale, ma una dedica alla città di Napoli e alle sue leggende.

Prima dell’inizio del concerto, la band ha condiviso sui social una dedica per Napoli e lo Stadio Maradona, affermando: “Ci sono voluti 25 anni per arrivare a Napoli: era ora final-mente! È un onore suonare nello stadio delle leggende e nella casa dei campioni. L. X“. Questo messaggio ha immediatamente scatenato l’entusiasmo dei fan, in trepidante attesa per l’evento musicale.

Non solo i fan, ma anche volti noti si sono uniti al pubblico per godersi lo spettacolo. Tra i presenti, è stato avvistato anche l’ex tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, accanto al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La presenza di Spalletti è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, che ha risposto con cori e saluti emozionanti.

Oltre 40.000 spettatori hanno affollato lo Stadio Maradona per il “Music Of The Spheres World Tour“, la prima tappa italiana del gruppo britannico. Il palco, che si estendeva fino al centro del campo, ha permesso alla band di entrare in contatto diretto con il pubblico, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Il frontman dei Coldplay, Chris Martin, ha voluto omaggiare Napoli cantando “Napul’è”, brano iconico di Pino Daniele. Martin ha espresso i suoi sentimenti verso la città, onorando lo scudetto e la passione di Napoli per la musica. Inoltre, Martin è salito sul palco con al sciarpa del Napoli e con una maglia di Maradona nella tasca posteriore, simbolo del legame profondo tra la città e il suo campione.

Un momento particolarmente toccante è stato quando Martin ha invitato un giovane fan napoletano a salire sul palco e a cantare con lui. L’estratto dell’esibizione è stato condiviso sulla pagina ufficiale Instagram della band, seguito da migliaia di like e commenti entusiasti.

Questo concerto memorabile segna un momento di grande importanza per la città di Napoli, che è stata celebrata e onorata dalla band britannica Coldplay. Un’esperienza unica per i fan, che porteranno nel cuore la musica e le emozioni di questa notte indimenticabile.