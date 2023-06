ADL al concerto dei Coldplay. ma non solo: un super azzurro come ospite graditissimo

Ci sarà anche Aurelio De Laurentiis al concerto dei Coldplay questa sera al Maradona. Prevista però anche un’altra sorpresa in stile Napoli.

Anche la celebre band dei Coldplay ha deciso ‘ a suo modo’ di festeggiare la vittoria dello Scudetto del Napoli. La band terrà un doppio concerto questa sera e domani, 21 e 22 giugno, presso lo Stadio Diego Armando Maradona, storico tempio e splendida cornice che ha ospitato tutte le partite casalinghe degli azzurri guidati da Luciano Spalletti.

Tutta Napoli è in fermento per l’arrivo della celebre band guidata da Chris Martin, che nel frattempo si è goduto un po’ la bellezza della città partenopea. Il cantante, insieme alla compagna Dakota Johnson e al figlio Moses, è stato avvistato in una lunga passeggiata sul Lungomare di Napoli. Tra fan entusiasti e paparazzi in agguato, la famiglia Martin ha fatto tappa alla rinomata pizzeria di Gino Sorbillo in via Partenope.

Manca ormai pochissimo al primo concerto dei due in programma che prenderà il via dopo le 19.00, con le esibizioni della band scozzese Chvrches e della cantante di origini palestinesi Laila Al Habash a precedere lo show di Chris Martin & co. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica, in tribuna ci sarà anche il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ad assistere al concerto. Ma non solo. Secondo il quotidiano non mancheranno i tributi al club azzurro ed uno degli ospiti speciali potrebbe essere Khvicha Kvaratskhelia che ieri era impegnato con la sua Georgia in Scozia.