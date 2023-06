Chris Martin e i Coldplay a Napoli: «Amiamo questa città e i napoletani. L’abbiamo voluta per i nostri concerti»

Chris Martin, leader dei Coldplay, esplora Napoli con la compagna Dakota Johnson e il figlio Moses, in attesa dei concerti allo Stadio Diego Armando Maradona. Non manca una visita alla famosa pizzeria di Gino Sorbillo.

NAPOLI è in fermento per l’arrivo dei Coldplay, la celebre band guidata da Chris Martin. In attesa dei concerti previsti per il 21 e il 22 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona, Martin e la sua famiglia si godono la città partenopea.

Chris Martin, insieme alla compagna Dakota Johnson e al figlio Moses, è stato avvistato in una lunga passeggiata sul Lungomare di Napoli. Tra fan entusiasti e paparazzi in agguato, la famiglia Martin ha fatto tappa alla rinomata pizzeria di Gino Sorbillo in via Partenope.

una pizza speciale per Chris Martin leader dei Coldplay

Qui, sono stati accolti da Toto Sorbillo, fratello del celebre pizzaiolo, che ha servito al leader dei Coldplay una pizza Margherita personalizzata con le lettere in mozzarella, un omaggio tipico della pizzeria per i personaggi famosi in visita.

Prima di gustare la pizza, la famiglia Martin ha assaggiato alcuni dei piatti tipici napoletani, tra cui taralli e frittini, accompagnati da un calice di vino bianco.

Chris Martin e i Coldplay pazzi di Napoli

“Amo Napoli e i napoletani“, ha dichiarato il leader dei Coldplay, che ha scelto personalmente la città per le date del tour mondiale dei Coldplay. Questa scelta è stata confermata da Giuseppe Gomez Paloma, Promoter Fast Forward, che ha affermato: “Napoli è stata scelta specificamente dalla band, in particolare da Chris Martin“.

Dopo le date napoletane, i Coldplay si sposteranno a Milano per quattro concerti, il 25 e il 26 giugno e il 28 e il 29 giugno, prima di proseguire il loro tour mondiale verso il Centro e il Nord Europa.

L’attesa per i concerti dei Coldplay a Napoli è alta, e la città si prepara a accogliere fan da tutto il Sud Italia. Nel frattempo, Chris Martin e la sua famiglia continuano a godersi la bellezza e l’ospitalità di Napoli, in attesa del grande evento musicale.