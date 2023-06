Zielinski, l’unico desiderio è rimanere a Napoli: il polacco disposto ad un ‘sacrificio’

La società valuta l’estensione del contratto di Piotr Zielinski, mentre Lozano potrebbe lasciare il Napoli.

Una stagione trionfale quella del Napoli che ora, subito dopo l’ufficialità del nuovo allenatore, continua a vedersela con acquisti e possibili cessioni. In bilico diverse situazioni nella squadra azzurra con i contratti di Piotr Zielinski e Hirving Lozano che scadranno la prossima stagione e dunque andranno in scadenza a partire dall’inizio della nuova stagione.

Come riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport, il centrocampista polacco ha già deciso che vuole restare al Napoli, tanto da ridursi l’attuale ingaggio per rinnovare il suo contratto col club e rimanere all’ombra del Vesuvio. Nei prossimi giorni ci sarà l’atteso incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e i suoi procuratori per trovare una quadra e determinare il rinnovo.

Non lo stesso ragionamento di Hirving Lozano che, con un ingaggio piuttosto elevato, potrebbe lasciare Napoli in caso di offerte consone. Qualora il messicano saluterebbe il club azzurro, il Napoli potrebbe dedicare alla ricerca di un sostituto.