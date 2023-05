Padovan: “Zielinski vuole restare al Napoli. Ecco cosa pensa ADL”

Giancarlo Padovan svela che Piotr Zielinski vuole restare al Napoli: Aurelio De Laurentiis ha un pensiero diverso

Giancarlo Padovan si sofferma sul prossimo calciomercato del Napoli. Ai microfoni di Radio Crc, l’opinionista Sky ha dichiarato: “Tutto può essere migliorato. Non sono sicuro che Lozano rimanga, sono convinto che venga venduto perché ha il contratto in scadenza l’anno prossimo. Berardi lo vedo benissimo a Napoli. Credo si possa migliorare anche sulla sinistra poi prenderei un centrale di riserva. C’è anche da chiedersi se Zielinski resterà o se ne andrà. Samardzic mi piace moltissimo”.

Per Padovan Berardi potrebbe prendere il posto di Lozano sulla fascia destra del Napoli

Padovan rivela una certezza sulla figura di Piotr Zielinski: “So per certa una notizia su Zielinski, il ragazzo vuole rimanere in azzurro. Non so cosa voglia fare il Napoli. Conoscendo il presidente mi sa che voglia venderlo. Samardzic sarebbe un grande acquisto per il Napoli, il suo atteggiamento farebbe benissimo alla squadra”.

“Io da simpatizzante del Napoli dico che ho un rimpianto, quello della Champions perché il Napoli era tra le prime quattro e in semifinale avrebbe incontrato un’italiana. Poi se magari perdi la finale ti dispiace, ma raggiungerla sarebbe stata un traguardo storico”. Ha concluso Padovan.