Gianluca Gaetano, altra gioia dopo lo Scudetto: matrimonio da favola – FOTO

Dopo lo Scudetto arriva anche la gioia del matrimonio per il centrocampista del Napoli, Gianluca Gaetano, che si è sposato questa mattina.

Grande evento per il calciatore del Napoli Gianluca Gaetano. Non solo una stagione trionfale con il Napoli con cui ha vinto il tanto ambito Scudetto che mancava all’ombra del Vesuvio da troppo tempo, ma per lui è arrivato il momento di coronare un altro grande sogno: il matrimonio.

Gaetano si è sposato questa mattina a Gargani di Roccarainola, nella Chiesa di Sant’Agnello Abate, nel paese della sua affascinante sposa Maria Delle Cave. Alla cerimonia nuziale hanno partecipato alcuni compagni di squadra del Napoli, tra cui Juan Jesus. Di seguito alcuni scatti del matrimonio:

A Gianluca Gaetano e sua moglie vanno i migliori auguri da parte della redazione di Napolipiu.com.