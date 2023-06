Full immersion nel ‘mondo’ napoletano per Rudi Garcia: sopralluogo a Castel Volturno e trattative di mercato

Sopralluogo nel ‘mondo’ napoletano per Rudi Garcia che si è recato oggi a Castel Volturno ai campi di allenamento del centro sportivo.

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico è stato presentato ieri in quel di Capodimonte dimostrando, con le sue grandi e abili capacità relazionali e comunicative, di essere pronto a raccogliere un’eredità pesante come quella di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Marte nel corso dell’ultima puntata di “Marte Sport Live”, Garcia si trova ancora in città dopo aver cenato ieri con il presidente De Laurentiis. Oggi continuerà la sua full immersion nel territorio napoletano prima di partire per le vacanze estive. L’obiettivo del mister è quello di familiarizzare con le strutture in cui lavorerà al ritorno dal ritiro estivo, previsto per metà agosto.

Durante questi giorni, si terranno anche telefonate riguardanti le trattative di mercato del Napoli. Diversi nomi sono emersi come possibili obiettivi del club partenopeo. Tra di essi spiccano Kevin Danso per il reparto difensivo, Gabri Veiga per il centrocampo e Jonathan David, attaccante del Lille.

Mercato Napoli, i primi colpi con l’arrivo di Rudi Garcia. Osimhen dentro o fuori?

Si sonda il mercato alla ricerca di nuove pedine che possano far salire qualitativamente la rosa. In programma diverse cessioni, in dubbio quella di Victor Osimhen, il cui futuro con la squadra non è ancora certo. E proprio Jonathan David potrebbe sostituire il nigeriano. Lui è un attaccante specializzato nelle ripartenze e, sebbene fisicamente meno imponente rispetto a Osimhen, presenta caratteristiche di velocità e profondità che potrebbero attrarre l’attenzione di Rudi Garcia.

Per quanto concerne il difensore Kim, invece, si sta aspettando il pagamento della clausola da parte del Bayern Monaco. Una decisione in merito al suo futuro verrà presa a breve, con l’obiettivo di assicurarsi un titolare entro i primi giorni di luglio.

Con l’arrivo di Garcia come allenatore del Napoli, aumentano le possibilità di vedere Kevin Danso indossare la maglia azzurra. La dirigenza sta valutando attentamente la sua potenziale acquisizione per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione.