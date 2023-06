Kim in cima alla lista del Bayern Monaco: colloquio con Tuchel

Kim Min-jae, difensore del Napoli, è vicinissimo al Bayern Monaco. Secondo il quotidiano tedesco ‘Bild’, Tuchel ha parlato con il calciatore.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il promettente difensore Kim Min-jae sembra essere sulla via per un trasferimento al Bayern Monaco, secondo le ultime notizie riportate dal quotidiano tedesco ‘Bild’. Thomas Tuchel, l’allenatore del Bayern, ha messo il giocatore del Napoli in cima alla sua lista di desideri, impressionato dalle sue prestazioni straordinarie sia in Serie A che in Champions League.

Noto per la sua forza fisica e le sue abilità tecniche, Kim ha recentemente attirato l’attenzione di numerosi club europei di alto livello. Tuttavia, sembra che il Bayern Monaco sia in pole position per assicurarsi i servizi del difensore.

Fonti tedesche sostengono che Tuchel abbia già avuto un colloquio in videochiamata con Kim tramite FaceTime, un chiaro segnale del suo desiderio di farlo diventare una figura chiave nel progetto futuro del Bayern Monaco. Questa mossa può essere vista come un tentativo di convincere Kim a dire “sì” definitivamente al trasferimento.

L’attuale giocatore del Napoli e ex stella del Fenerbahce, attualmente in Corea, sta ora aspettando ulteriori novità dai suoi rappresentanti. Entrambe le parti coinvolte sperano di concludere la trattativa in breve tempo.

C’è una clausola rescissoria nel contratto di Kim con il Napoli, ma le regolamentazioni attuali impongono di aspettare fino a luglio prima che possa essere esercitata. Di conseguenza, i tifosi del Bayern Monaco e gli osservatori del calcio in tutto il mondo sono in attesa di vedere come si svilupperanno gli eventi nei prossimi mesi.

Questo sviluppo potrebbe segnare un’altra fase importante nella carriera di Kim. Nonostante la sua giovane età, ha già mostrato un enorme potenziale in uno dei più competitivi campionati europei. Un trasferimento al Bayern Monaco non farebbe altro che confermare il suo status come uno dei difensori più promettenti del panorama calcistico mondiale.

Mentre la speculazione sul suo futuro continua a crescere, Kim Min-jae resta concentrato sul suo gioco, dimostrando la sua determinazione e la sua professionalità sia in campo che fuori.