RAI SPORT: “Napoli, arrivano novità su Otavio.Ecco la situazione”

Ciro Venerato, giornalista Rai Sport, ha ripostato le ultime notizie sul calciomercato del Napoli, con particolare attenzione a Giuntoli, Osimhen e Kim.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Ciro Venerato, giornalista Rai, ha offerto una preziosa analisi dei recenti sviluppi nel mercato calcistico del Napoli durante una recente intervista a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio.

Commentando l’arrivo di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli, Venerato ha detto: “Rudi Garcia è un profilo che reputo ottimale. Il Napoli aveva bisogno, dopo l’addio di Spalletti, di un allenatore preparato, ma soprattutto diverso caratterialmente”.

Parlando della permanenza dell’attaccante Osimhen nel club partenopeo, il giornalista Rai ha dichiarato: “Posso dirmi, però, ottimista sulla permanenza del nigeriano. De Laurentiis potrebbe vacillare soltanto dinanzi ad un’offerta intorno ai 150 milioni che, ad oggi, non è arrivata.”

Un altro punto caldo dell’analisi di Venerato è stato il trasferimento di Kim al Bayern Monaco. Il giornalista ha affermato: “È pronto, ormai, per le visite mediche con il Bayern Monaco. Il contratto sarà importantissimo, i procuratori sono riusciti a strappare bonus ingenti con una base d’ingaggio intorno ai sette milioni di euro per un contratto in dollari.”

Sul futuro di Baldanzi ed Orsolini, Ciro Venerato ha affermato: “Il Napoli, ad oggi, non ha ancora fatto una telefonata all’Empoli o a Pastorello. Ciò induce a credere che il calciatore non è ancora una priorità degli azzurri.”

La possibile acquisizione di Otavio è stata esclusa dal giornalista: “Non ho alcun riscontro. La clausola, attivabile dal 15 luglio, è di 40 milioni, cifra ben lontana dai parametri del club partenopeo. Inoltre, nel ruolo di Otavio andrebbe considerata la permanenza – eventuale – di Zielinski. Il polacco è un calciatore che a Rudi Garcia non dispiace. Il club azzurro potrebbe anzi rinnovare il contratto al trequartista, sempre rientrando nel range dei due milioni e mezzo. La Lazio non credo, difatti, potrebbe andare molto oltre nelle proposte da fare al calciatore azzurro”

Infine, il giornalista Rai ha affrontato la questione dell’eventuale partenza di Giuntoli dal Napoli: “Ho sempre detto che sarebbe prevalso il buon senso. La Juventus ha sempre riservato un certo ottimismo, e mi sembra si stia andando in quella direzione.”

Riassumendo, questa intervista fornisce un’analisi approfondita delle attuali strategie di mercato del Napoli. Con l’apertura della finestra dei trasferimenti estivi, resterà interessante vedere come si sviluppa la situazione del club azzurro.