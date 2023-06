Napoli, Rudi Garcia chiede una grande squadra e coccola un calciatore: “È mon petit”

Rudi Garcia è stato presentato come il nuovo allenatore del Napoli. In un’intervista rilasciata durante la conferenza stampa, Garcia ha espresso la sua felicità per il ritorno in Italia, ha delineato le sue aspettative per la squadra e ha condiviso i suoi sentimenti per Frank Anguissa.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Rudi Garcia ha ufficialmente assunto il comando del Napoli, con la visione di portare la squadra a nuove vette. L’allenatore francese è stato presentato nel pittoresco Bosco di Capodimonte, esprimendo la sua gioia per il ritorno in Italia e la sua ammirazione per i fedeli tifosi del Napoli.

Garcia ha affermato di essere grato per l’opportunità di allenare una squadra di qualità come il Napoli. Ha sottolineato l’importanza di un solido gruppo di giocatori, notando che “un allenatore non può fare tutto da solo“. Ha promesso un gioco offensivo e gol, assicurando che lavorerà per far divertire i tifosi.

Il presidente De Laurentiis ha stabilito alti obiettivi per la squadra, con l’ambizione di raggiungere la finale della Champions League nella prossima stagione. A questo proposito, Garcia ha dichiarato di non avere paura, sottolineando che ci sarà molto lavoro da fare ma che il Napoli ha una rosa ampia con giocatori all’altezza delle sfide.

Parlando del calciomercato, Garcia ha affermato di essere consapevole del fatto che potrebbe perdere alcuni dei suoi migliori giocatori, come Kim e Osimhen. Tuttavia, ha espresso fiducia nella direzione della squadra e nel suo staff tecnico.

L’allenatore ha inoltre espresso affetto per il suo vecchio calciatore, Frank Anguissa, che ha soprannominato “Mon petit, il mio piccolo“. Garcia ha lodato l’evoluzione del giocatore dalla sua prima partita a Marsiglia alla sua recente stagione di successo con il Napoli.

Con queste dichiarazioni, Rudi Garcia ha chiarito le sue intenzioni e le sue ambizioni per la prossima stagione. Con l’obiettivo di portare il Napoli alla finale della Champions League, il nuovo allenatore ha dimostrato la sua determinazione a formare una squadra forte e competitiva.