De Laurentiis: “Vogliamo la finale di Champions League” la reazione di Garcia

Aurelio De Laurentiis presenta Rudi Garcia, il presidente azzurro vuole la finale di Champions League. Tutte le notizie.

Il presidente del Napoli durante la presentazione di Garcia al Real Bosco di Capodimonte ha detto: “Sarebbe importante è bello raggiungere la finale di Champions League. Garcia ha sfiorato qualcosa di importante in questa competizione. Sapete quanto ci tengo, anche se un torneo sbagliato”.

A quel punto la reazione di Garcia è stata un grande sorriso, ed ha detto: “Il presidente punta in alto…”.

De Laurentiis ha poi aggiunto: “Garcia non è stato uno dei tanti del casting. I quaranta nomi sono quelli che ho dato in pasto a voi. Io ci ho pensato qualche giorno. Prima ero impegnato ad organizzare la festa scudetto. La mia idea era quella di prendere un allenatore che aveva fatto bene con il modulo 4-3-3, anche perché noi non dobbiamo rivoluzionare la squadra. E allora ho visto in giro e mi sono accorto che Rudi Garcia aveva raggiunto due secondi posti con la Roma con questo modulo”.