De Laurentiis: “Voglio tenere Osimhen, ma se arriva l’offerta…”

Aurelio De Laurentiis parla anche di Victor Osimhen, lo fa durante la presentazione di Rudi Garcia al Real Bosco di Capodimonte.

Notizie Calcio Napoli – Tanti gli spunti che ci sono stati durante la conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia.

Uno è stato sicuramente quello del calciomercato. Al presidente del Napoli è stato chiesto se verrà tenuto Victor Osimhen, attaccante nigeriano che piace a tanti top club in giro per l’Europa.

De Laurentiis però ha confermato: “Io ho sempre detto che voglio tenere Osimhen a Napoli. Questa è sempre stata la mia idea. Ma se arriva un’offerta importante (150 milioni di euro) la prenderemo in considerazione”. Osimhen al momento è nel mirino di Manchester United e Psg ma il prezzo spaventa tutti. Inoltre il Napoli ha intenzione anche di rinnovare il contratto di Osimhen, anche se non sarà semplice ma c’è tutta la volontà di tenerlo in azzurro.

De Laurentiis ha detto anche che bisogna “lasciar lavorare Rudi Garcia. Anche perché lui non deve dimostrare niente a nessuno, lo ha già fatto in passato. Noi dobbiamo stare tutti calmi e tranquilli e lasciar fare bene l’allenatore “.