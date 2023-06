Rudi Garcia al Napoli: Lo slogan alla Spalletti e il nuovo staff

Rudi Garcia, il nuovo allenatore del Napoli, parla dello slogan alla Spalletti e del suo nuovo staff.

CALCIOMERCATO NAPOLI. In diretta da Capodimonte, Rudi Garcia è stato presentato come il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico francese, chiamato a guidare i Campioni d’Italia nel post-Spalletti, ha espresso la sua ambizione e la sua visione per la squadra.

“Io sogno, sono qui per vincere trofei“, ha dichiarato Garcia nella sua prima conferenza stampa. Ha elogiato i successi recenti del club, sottolineando l’importanza di mantenere il Napoli come una forza dominante nel calcio italiano e una presenza costante in Champions League.

La conferenza ha anche affrontato temi di mercato, con il futuro di alcuni giocatori chiave come Kim e Osimhen ancora incerto. Il presidente del club, De Laurentiis, ha espresso la sua speranza che Osimhen resti, ma ha ammesso che una “offerta irrinunciabile” potrebbe cambiare la situazione.

Garcia, ex allenatore di Roma, Lille, Lione e Marsiglia, ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno e guadagnerà circa 3 milioni a stagione. Nella sua carriera, ha vinto un campionato francese e una Coppa di Francia alla guida del Lilla e ha ricevuto riconoscimenti come migliore allenatore della Ligue 1 nel 2011 e come allenatore francese dell’anno in tre occasioni (2011, 2013 e 2014).

Rispondendo a domande sulla pressione e sulla composizione del suo staff tecnico, Garcia ha espresso la sua fiducia. Ha parlato di come la pressione lo carichi e di come intenda portare con sé tre membri del suo staff personale, pur riconoscendo la qualità del personale esistente del Napoli.

In merito alla sua filosofia calcistica, Garcia ha parlato dell’importanza dei valori di umiltà, ambizione e lavoro. Ha sottolineato l’importanza del talento, ma ha anche evidenziato l’importanza di ogni giocatore, sia gli “big” che i giovani. Ha parlato di coltivare un senso di appartenenza tra i giocatori e di rispettare la maglia che indossano.

Garcia: “Slogan alla Spalletti? Preferisco i valori”

No, io rispondo solo dicendo che ho dei valori che questa squadra deve mettere in campo. Sono l’umiltà, l’ambizione e il lavoro. Poi c’è il talento che può fare la differenza, ma si gioca in undici e la rosa è di venticinque. Ogni giocatore è importante. Ci sono i big, ma anche i giovani che devono crescere sono molto importanti.

Devono tutti avere voglia di far parte del Napoli, serve questo senso di appartenenza, è molto importante. Nel calcio attuale non ci sono molti giocatori che rimangono nello stesso club per tutta la carriera. Per me è molto importante lo stemma che si porta sul cuore. Forse perché sono vicino ai 60 anni, ma la maglia per me va rispettata e bisogna dare il meglio per questa. Ha concluso Garcia.