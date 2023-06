Napoli, presentazione di Rudi Garcia a Capodimonte – DIRETTA VIDEO

Napoli dà il benvenuto a Rudi Garcia, la presentazione del primo allenatore francese della storia del club a Capodimonte.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Napoli dà il benvenuto a una nuova era con l’arrivo del suo nuovo allenatore, Rudi Garcia. La presentazione ufficiale al Museo di Capodimonte, che segnerà l’inizio della stagione del Napoli 2023/2024. Circa un centinaio di tifosi si sono riuniti all’esterno del museo per accogliere Garcia, che succede a Luciano Spalletti come allenatore della squadra​.

LA PRESENTAZIONE DI RUDI GARCIA

Garcia, nato a Nemours, un piccolo comune situato nella regione dell’Île-de-France, è il primo allenatore francese nella storia del Napoli. Il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato la sua nomina dopo un lungo processo di selezione. Garcia è noto per la sua esperienza internazionale e per la sua familiarità con il modulo 4-3-3, che la squadra campione d’Italia intende mantenere​.

Nella sua prima dichiarazione come allenatore del Napoli, Garcia ha espresso il suo entusiasmo e la sua ambizione. “Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso, ora come non mai, per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia“, ha detto Garcia​.

La carriera di Garcia come allenatore è costellata di successi. Ha iniziato al Saint Etienne, per poi passare al Lille, dove ha vinto il campionato e la coppa di lega nella stagione 2010/2011. Ha poi guidato la Roma, conquistando due secondi posti in Italia e raggiungendo la semifinale di Champions League con il Lione. Più recentemente, ha allenato l’Al Nassr in Arabia Saudita​​.

Una delle sue prime sfide a Napoli sarà lavorare con Frank Zambo Anguissa, un giocatore che ha già allenato durante la sua esperienza a Marsiglia. Con l’arrivo di Garcia, Napoli spera di poter continuare il successo che ha avuto nella stagione precedente, con l’obiettivo di mantenere il titolo di campione d’Italia​​.

Con il suo arrivo, Garcia porta un bagaglio di esperienza e ambizione che promette di portare il Napoli a nuovi successi. I tifosi sono ansiosi di vedere cosa porterà il futuro con questo nuovo capitolo nella storia del club.

LA DIRETTA VIDEO DELLA PRESENTAZIONE DI RUDI GARCIA AL NAPOLI

rudi Garcia nella suggestiva coreografia della reggia di Capodimonte si presenta ufficialmente a tutto l’ambiente napoletano in conferenza stampa: segui in diretta video le sue parole.

Ecco il link