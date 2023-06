Pierpaolo Marino dice addio all’Udinese, possibile ritorno post Giuntoli? La verità

Pierpaolo Marino lascia l’Udinese. In tanti hanno ipotizzato un possibile ritorno del dirigente al Napoli al posto di Cristiano Giuntoli.

La storia d’amore tra Pierpaolo Marino e l’Udinese arriva al capolinea: il dirigente lascia il club friulano. La separazione è stata resa nota ufficialmente con la seguente nota:

“Al termine della stagione sportiva 2022/2023, Udinese Calcio e Pierpaolo Marino non proseguiranno il proprio percorso insieme. Marino ha rappresentato un valore aggiunto per l’Udinese in tutti gli anni vissuti da manager in bianconero, condividendo con il club un importantissimo ciclo dalla fine degli anni 90 e contribuendo, poi, negli ultimi quattro anni, al consolidamento della squadra che ha sempre confermato, con anticipo, la sua partecipazione alla massima Serie A. Il rapporto umano e di amicizia tra Pierpaolo Marino e l’Udinese Calcio resterà immutato con la Società che esprime tutta la sua gratitudine al direttore per le grandi professionalità e competenze messe sempre a disposizione della causa bianconera”.

Dopo questa notizia, in tanti hanno iniziato a ipotizzare un possibile ritorno della figura che diede il via alla rifondazione post fallimento del Napoli Soccer. La situazione dell’attuale ds azzurro, Cristiano Giuntoli, è ormai quella di separato in casa, motivo per cui si era ipotizzato il ritorno di Marino. Ma un ritorno del dirigente non è nei progetti di De Laurentiis.