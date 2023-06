Presentazione di Rudi Garcia a Napoli: il Commento di Ivan Zazzaroni”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, condivide i suoi pensieri su Rudi Garcia a Napoli, la situazione attuale del calcio italiano e le voci del mercato.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. È il giorno della presentazione di Rudi Garcia a Napoli, un evento che ha attirato l’attenzione di molti appassionati di calcio e professionisti del settore. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha espresso la sua opinione sul nuovo capitano della squadra napoletana, sottolineando che ripetere i successi e lo stile di gioco di Spalletti non sarà un compito facile. Nonostante ciò, Zazzaroni augura a Garcia di guidare una squadra altrettanto forte e affidabile​.

È il giorno della presentazione di Rudi Garcia a Napoli. Sono convinto che De Laurentiis ci spiegherà che è sempre stato la prima scelta e che i media si sono divertiti a cazzeggiare, raccontando di incontri, telefonate, messaggi e sondaggi al sapore del 4-3-3 con allenatori (da lui) mai considerati. Questo è Aurelio the Emperor e noi – così come milioni di napoletani – dopo lo scudetto vinto con un vantaggio imbarazzante sulla concorrenza, siamo disposti a perdonargli un po’ di cose, non tutte, fino a settembre, massimo metà ottobre. Rudi lo conosciamo bene: è molto preparato, oltre che educato e rispettoso del lavoro altrui. Ripetere i risultati e il gioco di Spalletti non sarà facile – non lo sarebbe per nessuno -, perciò gli auguriamo di poter guidare un gruppo altrettanto forte e credibile.

Zazzaroni ha anche parlato del mercato del calcio italiano, sottolineando le difficoltà economiche che le squadre italiane stanno affrontando. Secondo lui, la situazione finanziaria sta soffocando i sogni delle società di calcio italiane, portando alla cessione di giocatori di qualità come Dybala, Bernardeschi, Insigne e Mertens​.

Zazzaroni ha anche rivelato una conversazione con Carlo Ancelotti, in cui l’allenatore ha espresso il suo desiderio di guidare una squadra molto forte ai Mondiali del 2026. Questa dichiarazione ha alimentato le speculazioni sul possibile futuro di Ancelotti come allenatore del Brasile​.

Infine, Zazzaroni ha condiviso le sue riflessioni sul mercato del calcio, evidenziando l’interesse della Juventus per Milinkovic-Savic e il potenziale trasferimento di Barella al Chelsea. Ha anche riferito che le squadre italiane, nonostante i loro successi sul campo, stanno affrontando difficoltà economiche che limitano le loro capacità di fare importanti acquisti nel mercato.