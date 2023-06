Napoli, Garcia subito a lavoro: ha parlato con Anguissa, il retroscena

Il Napoli presenta Rudi Garcia al Real Bosco di Capodimonte, al centro sportivo di Castel Volturno ci sono lavori in corso.

Notizie Calcio Napoli – Garcia è già al lavoro per il Napoli, in mezzo ci ha messo un concerto di Vasco Rossi in compagnia di Francesco Totti. Il tecnico francese è veramente carico per la nuova avvenuta ai piedi del Vesuvio e lo sta dimostrando.

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, Garcia ha già fatto una chiacchierata con Aguissa. Ecco quanto si legge sul quotidiano sportivo: “Una chiacchierata esplorativa l’ha già fatta con Frank Anguissa. Suo perno nel gioco del Marsiglia e personalità influente nello spogliatoio. Proprio in questi giorni a sottolinearne questo ruolo, dalla Georgia Khvicha Kvaratskhelia ha raccontato come prima della trasferta con la Lazio a inizio settembre, una chiacchierata con Anguissa gli fece capire quale sarebbe stato l’approccio giusto con il campionato italiano.

E forse non è un caso che cominciando a vincere proprio contro la squadra di Maurizio Sarri, il Napoli iniziò un filotto di ben undici successi consecutivi in campionato che cominciarono a mettere una serie ipoteca dello scudetto. Ora Anguissa può diventare per Garcia la chiave migliore per “aprire” lo spogliatoio azzurro.”