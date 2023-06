Kvaratskhelia: “Ho parlato con Anguissa, è cambiato tutto”

Khvicha Kvaratskhelia parla del Napoli e racconta un retroscena su Frank Anguissa, lo fa dopo la partita tra Georgia e Cipro.

Notizie Calcio Napoli – Kvaratskhelia con la sua Gerogia ha battuto Cipro nella gara di qualificazione per gli Europei, anche se l’attaccante del Napoli, schierato in un modulo 4-4-2, non è andato in gol.

Al termine del match Kvara ha parlato del suo ambientamento al Napoli e di quanto sia stato importante il sostegno dei compagni. In particolare si è soffermato su una chiacchierata avuta con Anguissa: “Nel corso della stagione ho avuto grande supporto da familiari, amici e compagni di squadra. Mi hanno aiutato un po’ tutti. Ma una conversazione con il centrocampista azzurro Anguissa è stata diversa. Ricordo che prima della partita con la Lazio, ero sul treno insieme a Osimhen, Anguissa ed Elmas“.

Poi ha aggiunto: “Io e Anguissa abbiamo parlato per un’ora, l’ho ascoltato con grande trasporto. Mi ha parlato in modo franco, sincero, mi spiegava nei dettagli il campionato italiano di Serie A, le caratteristiche dei calciatori. Le sue parole sono state fondamentali per me: hanno aiutato la mia autostima e la mia fiducia. Ho iniziato a giocare di più a calcio con la squadra e il mio gioco è cambiato. Devo dire grazie a lui e a tutti i miei compagni per quanto hanno fatto per me“.