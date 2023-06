Garcia Dimentica Spalletti durante la Presentazione al Napoli: Interviene De Laurentiis

Rudi Garcia è stato presentato come il nuovo allenatore del Napoli, ma nella sua conferenza di presentazione ha dimenticato di citare Luciano Spalletti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Rudi Garcia, nella sua conferenza di presentazione ufficiale come nuovo allenatore del Napoli, ha elogiato tutti tranne una figura chiave del recente successo del club: l’ex allenatore Luciano Spalletti.

Il Napoli ha conquistato lo scudetto la scorsa stagione, un trionfo storico che ha interrotto un’attesa di 33 anni. Spalletti è stato largamente riconosciuto come l’artefice di questo successo, avendo costruito una squadra imbattibile e un gruppo unito che ha portato il titolo a casa con un mese di anticipo.

Tuttavia, durante la conferenza stampa, Garcia ha omesso di menzionare il contributo di Spalletti. Invece, ha attribuito il successo del Napoli al presidente De Laurentiis, ai giocatori e ai collaboratori del club.

Garcia ha dichiarato: “Questo Scudetto è del presidente, che ha preso la squadra in Serie C, è dei giocatori, dei collaboratori del club“. Nonostante la retorica, l’omissione di Spalletti è stata notevole e ha causato qualche sorpresa tra gli osservatori.

Subito dopo, De Laurentiis ha cercato di rimediare a questa svista, affermando: “Questo Scudetto è soprattutto dei tifosi azzurri“. Un gesto che ha cercato di sottolineare il ruolo fondamentale della tifoseria nel successo della squadra.

Nonostante la mancanza di riconoscimento a Spalletti, l’arrivo di Garcia è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi del Napoli. L’allenatore francese si è detto felice di accettare la sfida di guidare il Napoli, affermando di avere le idee chiare per il futuro del club. Resta da vedere come Garcia guiderà la squadra e se sarà in grado di replicare il successo di Spalletti nella prossima stagione.