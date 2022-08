Coldplay a Napoli in tour: si esibiscono allo stadio Maradona

I Coldplay saranno Napoli per il tour europeo del 2023, il famosissimo gruppo britannico si esibirà allo stadio Diego Armando Maradona.

Manca ancora l’ufficialità, ma i Coldplay hanno dato un indizio: nel video di Humankind, il singolo tratto dall’album “Music of the Spheres” pubblicato lo scorso anno c’erano alcuni indizi: i nomi di dieci città europee da decifrare, tra cui Napoli e Milano. I Coldplay a Napoli suoneranno allo stadio Maradona dove nel recente passato si sono esibiti anche altri grandi artisti come Vasco Rossi e Gianna Nannini. Il gruppo britannico non si è mai esibito a Napoli ed ora sembra arrivato il momento di una tappa al Sud Italia. Un’ulteriore conferma è arrivata da un’email inviata dai Coldplay ai loro fan in occasione del quarto concerto al Wembely Stadium di Londra, in cui è scritto che “ulteriori date per il 2023 dovrebbero essere annunciate a breve”. I Coldplay vantano infatti oltre 100 milioni di album venduti, ben 7 Grammy Awards e primati da capogiro come quello raggiunto dal disco «Ghost Stories», che nel 2014 occupò la prima posizione dell’iTunes Store in oltre 100 paesi.