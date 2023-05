Coldplay a Napoli: il messaggio della band fa impazzire i tifosi azzurri

I Coldplay in concerto a Napoli il 21 e 22 giugno per celebrare lo Scudetto: un evento imperdibile all’ombra del Vesuvio.

Anche la celebre band dei Coldplay ha deciso di festeggiare la vittoria dello Scudetto del Napoli. La band terrà un doppio concerto il 21 e 22 giugno presso lo Stadio DIego Armando Maradona, storico tempio e splendida cornice che continua tuttora ad ospitare le partite casalinghe degli azzurri guidati da Luciano Spalletti.

La notizia della vittoria dello Scudetto da parte del Napoli ha fatto il giro del mondo, raggiungendo anche Londra, dove si è svolta l’altra sera una festa nel ristorante di cucina italiana “Da Maria”, situato nel cuore di Notting Hill. I Coldplay hanno condiviso una foto del locale sul loro account Twitter, accompagnandola con le seguenti parole: “Scene meravigliose nel nostro ristorante italiano… pensiamo che il 21 e il 22 giugno ci divertiremo molto… congratulazioni al Napoli… Non vediamo l’ora di suonare a casa dei campioni”.

Wonderful scenes at our local Italian… I think June 21/22 is going to be a lot of fun… congratulations to Napoli… we can’t wait to come and play at the home of the champions. W. X pic.twitter.com/9qYwjGqol4

— Coldplay (@coldplay) May 4, 2023