Scudetto Napoli come un terremoto: l’esultanza dei tifosi registrata dal sismografo – FOTO

Lo scudetto del Napoli fa tremare la terra: le stazioni della Rete Sismica Nazionale gestite dall’INGV hanno rilevato l’esultanza dei tifosi.

L’INGV, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha rilevato un insolito movimento sismico registrato dai suoi sismografi durante la festa per la vittoria del terzo scudetto del Napoli. Durante le partite che il Napoli disputa nello stadio Diego Armando Maradona, in particolare quelle di Champions League, non è raro osservare un’attivazione dei sismografi dell’INGV, che registrano il rumore generato dalle urla, i cori e i balli dei tifosi.

SCUDETTO NAPOLI: L’INGV HA ANALIZZATO I FESTEGGIAMENTI

In occasione della conquista del terzo scudetto, l’INGV ha colto l’opportunità di analizzare i festeggiamenti, fornendo dati e grafici sul rumore sismico prodotto dalla festa del titolo del Napoli. Una delle stazioni della Rete Nazionale Sismica dell’INGV si trova infatti a Monte Sant’Angelo, a circa due chilometri di distanza dallo stadio Diego Armando Maradona.

Poiché il rumore sismico può essere influenzato anche da fattori ambientali e quotidiani, come il traffico, l’INGV non si è limitato ad analizzare solo i dati relativi alla festa per il terzo scudetto, ma ha preso in considerazione anche i giorni ordinari a partire dal 26 aprile, al fine di metterli in relazione con quelli dei festeggiamenti.

Oltre al 4 maggio, giorno del trionfo, si notano infatti picchi di rumore sismico anche il 30 aprile, durante la partita contro la Salernitana disputata nello stadio Maradona. In caso di vittoria, quella partita avrebbe garantito al Napoli il titolo in modo matematico.

Alle ore 16.22 del 30 aprile, quando il Napoli segnò il gol della vittoria momentanea, si è verificato un considerevole picco di rumore sismico. Sono stati poi registrati altri due picchi di rumore sismico evidenziati dai grafici dell’INGV, entrambi riscontrati il 4 maggio: uno corrisponde al gol del pareggio contro l’Udinese, che ha di fatto consegnato il terzo scudetto al Napoli, mentre l’altro picco, che si è protratto oltre la mezzanotte, corrisponde ai festeggiamenti avvenuti alle 22.37, sia all’interno che all’esterno dello stadio Maradona.