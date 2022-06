Franceschini: “Napoli patrimonio culturale incredibile. Qui il vertice dei ministri della Cultura del Mediterraneo”

Palazzo Reale di Napoli si prepara ad accogliere il vertice dei ministri della cultura del Mediterraneo. I cento rappresentanti delle 40 delegazioni dei Paesi del Mediterraneo si ritroveranno tutti a Napoli, che diventa la capitale culturale d’Italia. Alle 18.30 il premier Mario Draghi ed il ministro Dario Franceschini, che ha voluto fortemente Napoli come sede del vertice, accoglieranno gli ospiti. Accanto a loro, il direttore di Palazzo Reale Mario Epifani e la curatrice della 59esima edizione della Biennale di Venezia Cecilia Alemani. Ma anche il sindaco Gaetano Manfredi.

Cultura: Franceschi esalta Napoli per il vertice dei Ministri

Con la sua storia millenaria e il suo incredibile patrimonio culturale, Napoli è la candidata naturale a ospitare un simile evento in Italia. La città ha legami antichi con tutte le civiltà fiorite nel bacino mediterraneo, testimoniati anche fisicamente nel suo tessuto urbano. Qui ci sono tracce visibili di quei potenti flussi di scambio lungo i quali hanno sempre viaggiato merci, uomini e idee contribuendo al reciproco arricchimento di tutti i popoli insediati sulle sponde del Mediterraneo. Napoli è un’autentica capitale culturale del Mediterraneo e con questo vertice non fa che rispondere alla propria intima natura.

Sono le parole a Repubblica di Dario Franceschini che puntato forte su Napoli per questo evento. Il ministro commenta anche il partenariato tra il museo di Capodimonte e il Louvre che porterà Napoli a Parigi nel 2023: “La notizia del partenariato tra il Louvre e il museo di Capodimonte per il 2023 – ha detto il ministro – riempie di orgoglio il mondo della cultura e l’Italia intera. La scelta compiuta qualche anno fa di riconoscere completa autonomia di gestione ai grandi musei italiani si dimostra, ancora una volta, vincente perché offre grandissime opportunità come quella che aprirà una vera stagione napoletana a Parigi“.