Ferrara: “Meret straordinario, meglio di Donnarumma. Sirigu idea folle. Ecco cosa deve fare il Napoli”

Le prestazioni di Gigio Donnarumma con la maglia dell’Italia riaprono le discussioni sul ruolo del portiere, soprattutto sul gioco con i piedi. L’estremo difensore italiano durante la sfida con la Germania si è reso autore di un altro errore di impostazione che ha spalancato le porte al gol di Werner. Nell’Italia umiliata dalla Germania molte colpe sono cadute su Donnarumma, che al termine della partita durante l’intervista alla Rai ha anche polemizzato con la giornalista: “Veramente volete dare la colpa a me?” ha detto.

Sul tema portieri interviene anche il giornalista Liberato Ferraro che sui social dice: “Il ruolo del portiere è molto delicato. Donnarumma è stato il miglior giocatore dell’Europeo vinto dall’Italia con parate favolose. Non dimentichiamoci che Donnarumma ha 23 anni ed ha alle spalle presenze come se fosse a fine carriera. È uno che ha giocato titolare nel Milan da quando aveva 16 anni. Il problema di Donnarumma è stato Pochettino che lo ha messo in discussione con Navas, giocatore nettamente inferiore all’Italiano ma che giocava perché gli veniva imposto dal clan dei sudamericani del PSG“.

Ferrara: “Napoli rinnova Meret”

“Parlo di Donnarumma perché mi viene in mente Meret. Secondo me è straordinario e lo dicono preparatori di portieri che lo hanno visto. Meret è stato messo in discussione, non da Ancelotti ma da Gattuso che gli preferiva Ospina perché giocava meglio con i piedi. Secondo me un portiere non deve mai giocare con i piedi, nemmeno Maradona nella sua area di rigore si poteva permettere il lusso di palleggiare, doveva solo rinviare, figuriamoci se può farlo un portiere” dice Ferrara sui social.

Poi il giornalista aggiunge: “Non ricordo nessun gol nato da una invenzione del portiere. Meret è stato messo in discussione ma a differenza di Donnarumma, lui non aveva la minima esperienza e pochissime presenze in Serie A quando è arrivato al Napoli. Ora Meret ha 26 anni ed è arrivata l’ora di far vedere quanto vale: è un portiere straordinario ed invece sui social leggo critiche assurde. Deve giocare e lo deve fare senza avere nessuna ombra. L’idea di prendere Sirigu al Napoli sarebbe un’idea folle, al primo errore la gente pretenderebbe di far giocare Sirigu. Il Napoli ha fatto un grande investimento su Meret e deve metterlo nelle condizioni di giocare senza ombre. Non deve fare l’errore che ha fatto il PSG con Donnarumma, anche se a detta di molti addetti ai lavori Meret, dal punto di vista tecnico, è più forte di Donnarumma che però ha una tenuta mentale ed una fisicità importante“.