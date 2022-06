Il Napoli ha trovato il sostituto di Koulibaly, Bagni: “Se lo prendono cambio lavoro”

Salvatore Bagni ha parlato di Kim Min-jae del Fenerbahce individuato dal Napoli come possibile sostituto di Kalidou Koulibaly.

Aurelio De Laurentiis ha incontrato l’agente di Kalidou Koulibaly . Il patron del Napoli e Ramadani non hanno raggiunto un acco4do e sul piatto restano due possibilità: Koulibaly potrebbe restare a scadenza, avendo rifiutato la prima proposta di rinnovo del contratto (termine 2023), oppure riaprire il discorso rinnovo.

De Laurentiis ha confermato all’agente che di fronte ad un’offerta superiore ai 40 milioni il calciatore potrebbe essere ceduto. Giuntoli avrebbe già individuato il sostituto del senegalese si tratta di Kim Min-jae del Fenerbahce. Il difensore sudcoreano classe 96 ha collezionato 1 goal in 40 presenze complessive con il club turco.

Salvatore Bagni, operatore di calciomercato, ha parlato del possibile sostituto di Koulibaly nel corso di Si gonfia la rete, programma in onda su Tele A: “Se il Napoli prende Kim Min-jae al posto di Koulibaly cambio lavoro. Il mio collaboratore Davide lo chiamò un paio di anni fa, di conseguenza so tutto di lui. Si tratta di un calciatore mastodontico, dal fisico imponente, bravo nell’uno contro uno, ma non tecnicamente. Adatto all’Inghilterra, calciatore di esperienza, ma non può sostituire Koulibaly. Può valere non più di 7 milioni”.