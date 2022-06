IL MATTINO annuncia: “Meret c’è il rinnovo con il Napoli, sarà lui il dopo Ospina”

Alex Meret firma il rinnovo con il Napoli fino al 2027, la società azzurra ha scelto lui per sostituire David Ospina come portiere titolare. Seconda quanto riferisce Il Mattino il portiere del Napoli ha detto si alla proposta di contratto offerta da Aurelio De Laurentiis. La società ha sempre voluto puntare sul portiere ex Spal, nonostante Spalletti avesse chiaramente chiesto di trattenere Ospina in azzurro. Il Napoli ed Ospina, però, non si sono mai trovati sulla proposta di rinnovo con il club partenopeo che ha offerto 2 milioni di euro e 2 anni di contratto, mentre il giocatore chiedeva 3 milioni di euro netti e 3 anni di contratto.

Alla fine resterà Meret a Napoli con il rinnovo di contratto mentre Ospina può essere considerato praticamente un ex. Cristiano Giuntoli si sta muovendo già sul vice di Meret che con ogni probabilità sarà Salvatore Sirugu, portiere di 35 anni che può essere preso a parametro zero. In questo modo Meret potrà trovare la continuità che ha sempre chiesto, perché dalla stagione 2022/23 sarà lui il titolare indiscusso della porta azzurra. “Sono tanti i motivi della scelta: sicuramente l’investimento importante fatto su Meret nel 2018 (oltre 20 milioni) e l’età che fa stare tranquilli. Ma anche la qualità che Meret ha fatto vedere quando è andato in campo in questi anni anche in palcoscenico importanti come la Champions” scrive Il Mattino, che con il cambio di direttore è ancora più vicino alla cose di casa Napoli. Con il rinnovo in tasca Meret dovrà far vedere sul campo di meritarsi la fiducia della società che ha voluto credere fortemente sul portiere. Le qualità tecniche dell’estremo difensore non discutono, ma in alcuni casi è apparso indeciso. Però il ruolo del portiere è particolare (vedi Donnarumma ndr) ed a 25 anni Meret può dimostrare di essere cresciuto, anche sotto il profilo caratteriale per essere il numero uno del Napoli.