Addio Kim, De Maggio: “Lo scouting azzurro ha già scelto il nuovo difensore”

Il difensore del Napoli, Kim Min-jae, saluterà il Napoli per accasarsi al Bayern Monaco. Il club azzurro avrebbe già scelto il suo sostituto.

Le prestazioni del difensore sudcoreano, Kim Min-jae, hanno letteralmente sorpreso tutti. In pochi, all’arrivo all’ombra del Vesuvio, si aspettavano che l’ex Fenerbahce raccogliesse in maniera superba l’eredità pesante di Kalidou Koulibaly. Eppure Kim è diventato un perno centrale nel progetto azzurro, raccogliendo l’attenzione dei maggiori top club partenopei che si sono fiondati sul coreano. Tra questi il Bayern Monaco di Thomas Tuchel che ora vuole Kim come rinforzo.

Il difensore centrale del Napoli, dunque, dirà sicuramente addio a inizio luglio con il pagamento della clausola rescissoria che sarà molto probabilmente esercitata dal Bayern Monaco. Chi lo sostituirà? Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione odierna di Radio Goal, lo scouting azzurro ha già scelto il nuovo difensore, che sarà il venticinquenne Kevin Danso, uno dei migliori talenti della Ligue One. Il classe 1998 del Lens è austriaco ed ha passaporto comunitario ed è uno dei migliori difensori in assoluto del campionato francese.