Mercato Napoli, che bomba: “Trattativa in corso con la Juventus per Federico Chiesa”

Bomba di mercato direttamente dall’intermediario di mercato, Luigi Iacomino: Napoli e Juventus trattano il trasferimento di Chiesa.

Il Napoli sonda il mercato alla ricerca di nuove pedine da inserire in rosa per far salire qualitativamente la squadra, con particolare attenzione a due priorità: trovare un degno sostituto di Kim Min-Jae e trovare una soluzione ad una possibile partenza di Victor Osimhen. Inoltre, nel summit andato in scena ieri a Castel Volturno, ci sono state anche diverse telefonate riguardanti le trattative di mercato del Napoli.

Mercato Napoli, la bomba di Iacomino: “Napoli e Juventus trattano per Federico Chiesa”

Diversi nomi sono emersi come possibili obiettivi del club partenopeo. Tra di essi spiccano Kevin Danso per il reparto difensivo, Gabri Veiga per il centrocampo e Jonathan David, attaccante del Lille. Ultimo, e non per importanza, anche un clamoroso nome avanzato dall’intermediario di mercato e talent scout, Luigi Iacomino, ai microfoni di 1 Station Radio:

“Sicuramente uno tra Chiesa e Vlahovic verrà ceduto, a maggior ragione se l’intento è quello di fiondarsi su Milinkovic-Savic, per cui serviranno risorse nuove e da individuare nelle cessioni. Posso dire, a tal motivo, che una trattativa tra Napoli e la Juventus per Federico Chiesa è in corso. Non è semplice, sussistono ancora problematiche relative proprio all’approdo di Giuntoli in bianconero. Tuttavia, è ormai un mese che confermo la presenza di una trattativa che continua a svolgersi, e che potrebbe beneficiare anche della cessione di azzurri come Lozano e Politano”. Ha concluso Iacomino.