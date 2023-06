KISS KISS – ADL lavora in prima persona al rinnovo di Victor Osimhen: al momento c’è distanza tra domanda e offerta

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si sta impegnando personalmente per il rinnovo del contratto di Victor Osimhen fino al 2027.

Nella giornata di ieri il nuovo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha fatto una full immersion nel territorio napoletano prima di partire per le vacanze estive con l’obiettivo di familiarizzare con le strutture in cui lavorerà al ritorno dal ritiro estivo, previsto per metà agosto. Non solo. Si è parlato anche di mercato, con particolare attenzione a due priorità: trovare un degno sostituto di Kim Min-Jae e trovare una soluzione ad una possibile partenza di Victor Osimhen.

La redazione di Kiss Kiss Napoli si è soffermata proprio su quest’ultimo punto sottolineando come il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, stia lavorando in prima persona al rinnovo dell’attaccante nigeriano fino al 2027. Attualmente, le trattative sono in corso, ma come evidenzia l’emittente ufficiale del club azzurro, al momento c’è distanza tra la domanda e l’offerta. Le parti continuano a discutere e sono determinate a trovare un compromesso per il rinnovo del contratto dell’attaccante.

Come evidenziato dalla radio ufficiale del Napoli, la richiesta avanzata dall’entourage di Osimhen sarebbe al di fuori dei parametri stabiliti dal club partenopeo, ma c’è la volontà di trovare un accordo per permettere al giocatore di rimanere nella squadra azzurra. Il presidente del Napoli sta collaborando con il team di Osimhen per cercare di raggiungere un accordo definitivo. La giornata di domani potrebbe essere decisiva per il prolungamento contrattuale. Secondo la radio ufficiale, potremmo avere buone notizie già nella settimana successiva.