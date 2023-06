KKN – Giuntoli non lavora più al mercato del Napoli: ipotesi di rescissione contrattuale

Cristiano Giuntoli è ormai un ex in casa Napoli. Il ds non lavora più al mercato azzurro: spunta una clamorosa ipotesi.

Cristiano Giuntoli si trova ai margini del progetto del Napoli. Il direttore sportivo ha preso la decisione di dire addio al club che lo ha lanciato nel calcio di alto livello per approdare alla Juventus, ma ancora nulla di concreto visto che Giuntoli non è stato ancora stato rilasciato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, la società sta valutando l’ipotesi di rescissione contrattuale proprio in queste ultime ore. È molto probabile che nei prossimi giorni il dirigente venga liberato dalla società di Aurelio De Laurentiis per unirsi al club piemontese, che lo considera un punto di partenza per una nuova fase.

Cristiano Giuntoli ha ancora un anno di contratto con il Napoli e non si sa ancora se il presidente abbia deciso di liberarlo previo pagamento di una penale. Quel che è certo è che il dirigente non lavora più nel club azzurro per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita.

Secondo quanto riportato dall’emittente ufficiale del club azzurro, Aurelio De Laurentiis si sta personalmente occupando della questione insieme al reparto di scouting, con la collaborazione dell’amministratore delegato Chiavelli, da sempre addetto ai contratti del club del produttore cinematografico.