Cobolli Gigli”Giuntoli Alla Juve? Come portar via la moglie al marito”

L’ex presidente della Juventus, Cobolli Gigli, commenta il possibile trasferimento del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, alla Juventus.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha recentemente commentato la notizia del possibile approdo del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, alla Juventus. Questa mossa potrebbe rappresentare un significativo cambiamento nel panorama calcistico italiano.

Giuntoli è attualmente sotto contratto con il Napoli, ma sembra che si stia avvicinando alla Juventus. La situazione con il Napoli potrebbe sbloccarsi presto, permettendo a Giuntoli di accordarsi con il club bianconero.

Cobolli Gigli, intervenuto a Radio Punto Nuovo, ha espresso il suo punto di vista sulla questione. “De Laurentiis mi dà l’idea che voglia fargliela pagare per un tradimento arrivato un anno prima la fine del suo contratto”, ha detto.

L’ex presidente della Juventus ha poi usato un paragone per descrivere la situazione: “De Laurentiis ha tutto il diritto di trattenerlo per un altro anno o accettare delle compensazioni economiche per liberarlo. Non è un matrimonio ben nato: è come portar via la moglie ad un altro marito“.

La sua conclusione è stata prevedibile: “Se fossi stato nella Juventus, avrei lasciato perdere Giuntoli, visto che ha ancora un anno di contratto col Napoli“, ha concluso l’ex presidente dei bianconeri.