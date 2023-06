Giuntoli alla Juve, De Laurentiis lo libera: non vuole un clima pesante, i dettagli

Cristiano Giuntoli pronto a lasciare il Napoli per la Juventus: gli aggiornamenti sulla decisione del presidente Aurelio De Laurentiis.

Notizie Calcio Napoli – L’assenza di Cristiano Giuntoli alla presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli campione d’Italia non è passata inosservata. Da diverse settimane si è vociferato di un suo possibile accordo con la Juventus per diventare direttore sportivo, ma finora non è stato ottenuto il via libera da parte di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha mantenuto il massimo riserbo sulla questione e non ha voluto entrare nei dettagli durante l’evento ufficiale di presentazione del tecnico francese.

Juventus: arriva Giuntoli, la decisione di De Laurentiis

Questa assenza rappresenta un segnale importante che apre alla possibilità di un addio di Giuntoli con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto. De Laurentiis sembra intenzionato a dare il via libera al direttore sportivo, il quale potrebbe trasferirsi a breve a Torino. Nel frattempo, la Juventus ha già prolungato il contratto di Giovanni Manna fino al 2025, assegnandogli il compito di occuparsi del mercato bianconero. Si attende l’arrivo di Giuntoli.

Nei prossimi giorni si terrà un incontro che potrebbe sbloccare definitivamente la situazione. De Laurentiis porrà le sue condizioni, soprattutto di natura economica. Dall’altra parte, Giuntoli sembra disposto a rinunciare a circa 4 milioni di euro tra arretrati, stipendio e premi pur di iniziare la sua avventura alla Juventus e dare il via al nuovo corso.