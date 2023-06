“I Cazzutissimi”: De Laurentiis Propone un Nuovo Slogan per il Napoli di Garcia – VIDEO

Durante la presentazione ufficiale di Rudi Garcia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha proposto un audace slogan : “I Cazzutissimi”.

CALCIO NAPOLI. “I cazzutissimi“. Questo potrebbe essere il nuovo slogan del Napoli sotto la guida del suo nuovo allenatore, Rudi Garcia. La proposta è stata fatta dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante la conferenza stampa di presentazione di Garcia tenutasi al Real bosco di Capodimonte.

De Laurentiis, con il suo tipico spirito audace, ha risposto a una domanda rivolta a Garcia riguardante uno slogan per la squadra. La domanda faceva riferimento a un famoso slogan creato dall’ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, “Sarò con te e tu non devi mollare”. De Laurentiis ha risposto con un sorriso, proponendo “Potrebbero essere i cazzutissimi”.

Garcia, dal canto suo, ha risposto alla domanda con una serie di valori chiave che desidera infondere nella squadra: “Umiltà, ambizione, lavoro, sudore. Ci sarà il talento che farà la differenza, ma si gioca in undici e ognuno è importante. Ovviamente ci sono i big, però conta anche il giovane per crescere e avere il senso di appartenenza. Per me è importante la maglia che vesti e lo stemma sul cuore.”

L’interazione tra De Laurentiis e Garcia mostra non solo un chiaro senso di unità tra la dirigenza e il nuovo allenatore, ma anche un impegno condiviso per infondere valori forti nella squadra. Mentre l’audace proposta di slogan di De Laurentiis ha aggiunto un po’ di umorismo alla conferenza stampa, le parole di Garcia hanno sottolineato la sua intenzione di costruire una squadra basata sull’umiltà, l’ambizione e il duro lavoro.