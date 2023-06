De Laurentiis offre super ingaggio a Osimhen: spunta la clausola per farlo restare

Aurelio De Laurentiis vuole trattenere a Napoli Victor Osimhen e gli propone rinnovo di contratto fino al 2027 e possibile clausola rescissoria.

Notizie Calcio Napoli – Il presidente del Napoli durante la presentazione di Rudi Garcia è stato chiaro: il Napoli vuole tenere in rosa Osimhen. Per acquistarlo servirebbe un’offerta clamorosa da 150 milioni di euro, soldi che nessun club può pensare di rifiutare.

Dunque anche se c’è una cifra di riferimento (c’era anche per Messi al Barcellona ndr) quella cifra è veramente molto alta e fa paura. Ma per tenere alto il costo del cartellino del nigeriano serve anche qualcosa in più. Ovvero serve rinnovare il contratto di Osimhen che scade nel 2025.

Osimhen rinnovo col Napoli: le cifre e la clausola rescissoria

Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Roma il presidente De Laurentiis incontrerà gli agenti del nigeriano per mettere nero su bianco: si tratta di un rinnovo “soft”, ossia con un gentlemen’s agreement. Ovviamente ci sarà un sostanzioso ritocco contrattuale, ma senza cifre folli. L’accordo è per portare l’attuale contratto in scadenza nel 2025 fino al 2027, senza ulteriori opzioni. L’aumento di ingaggio dovrebbe essere comunque sostanzioso, e arrivare 6.5 milioni contro i 4.5 attuali.

A quanto pare per il rinnovo di Osimhen col Napoli può essere determinante una clausola rescissoria da inserire all’interno del contratto. Si parla di una clausola alla Haaland, ovvero che scatterebbe solo tra due anni, ma non con la cifra della valutazione attuale. La somma sarebbe più “leggera” e appetibile. Un modo per tranquillizzare il giocatore e tutelare la società.