Sky – Danso piace tantissimo al Napoli

Kevin Danso può essere il sostituto di Kim min-Jae al Napoli. Il giocatore di proprietà del Lens, piace al club partenopeo.

Notizie Calciomercato Napoli – Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di non partire per gli USA per giostrare il mercato del Napoli in questa fase di sede vacante. Cristiano Giuntoli andrà alla Juve, la situazione si sta sbloccando, ma di fatto già da tempo non opera più per conto della SSCN.

Quindi serve un dirigente forte e con potere decisione che possa avallare scelte e condurre trattative. La fase operativa del mercato viene portata avanti da Maurizio Micheli, a capo dello scouting azzurro e direttore sportivo in pectore del Napoli in questo momento.

Napoli su Danso

Uno dei primi problemi da risolvere è sicuramente quello di sostituire Kim, centrale sudcoreano che andrà al Bayern Monaco, con un ingaggio da 7,5 milioni ed il Napoli che incassa circa 60 milioni di euro dalla clausola rescissoria, prevista nel contratto del giocatore.

Per sostituire Kim il Napoli vuole Danso. Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky, sul suo portale, Danso piace moltissimo al Napoli.

Kevin Danso è un calciatore austriaco che gioca come difensore centrale per il Lens, club francese che milita in Ligue 1, e per la nazionale austriaca. è considerato uno dei difensori più promettenti della sua generazione, dotato di fisico imponente, velocità, senso della posizione e disciplina tattica. È alto 1,90, di piede destro, ed è un giocatore molto duttile: oltre al ruolo di difensore centrale può svolgere anche quello di terzino. Ha un passato da centrocampista e ha un ottimo fiuto del gol.