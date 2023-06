Napoli, De Laurentiis è il ‘direttore sportivo’. Rinuncia al viaggio negli USA per i nuovi acquisti

Aurelio De Laurentiis resta in Italia e rinuncia al viaggio di lavoro negli USA; il presidente azzurro gestirà gli acquisti della società partenopea.

È un De Laurentiis sempre più presente nel lavoro della società azzurra. Al momento il vero direttore sportivo del Napoli è Maurizio Micheli, capo dello scouting con funzioni più operative dato che Cristiano Giuntoli è di fatto un separato in casa.

Ma in questo momento è più attiva che mai anche la figura di Aurelio De Laurentiis, che ha sempre avuto grande voce in capitolo, ma che ora diventa sempre più determinante.

De Laurentiis rinuncia al viaggio in America

Molti quotidiani fanno sapere che il presidente del Napoli ha deciso di restare in Italia e di rinunciare al viaggio di lavoro negli USA, già programmato.

Gazzetta scrive: “Il presidente non molla un attimo la creatura, a costo di far scivolare altri affari indietro, soprattutto cinematografici. E così per il suo Napoli rinuncerà al viaggio negli States, previsto da tempo per concludere alcuni contratti, ma in questo club con un uomo solo al comando – coadiuvato dal solo amministratore delegato, Andrea Chiavelli – De Laurentiis continuerà in prima persona a sbrogliare le situazioni di mercato più complesse per consentire poi al tecnico Garcia di partire in ritiro per il Trentino col maggior numero di certezze possibili”.

Corriere del Mezzogiorno conferma: “Il tempo delle parole sta per terminare, è già tempo di costruire una nuova epoca e De Laurentiis è saldo nella guida del Napoli, sembra anche che non andrà negli Stati Uniti ma si fionderà nel mercato tra le cessioni e gli acquisti. Garcia sarà coinvolto costantemente”.