Giuntoli fuori da tutto al Napoli, nemmeno invitato alle riunioni

Cristiano Giuntoli ed il Napoli sono lontanissimi, il direttore sportivo vuole andare alla Juventus ma Aurelio De Laurentiis lo blocca.

Calcio Napoli tutte le notizie – Giuntoli oramai è un separato in casa del Napoli a tutti gli effetti. Il direttore sportivo azzurro è tagliato fuori da qualsiasi decisione. La sua volontà di andare alla Juventus è stata presa molto male da Aurelio De Laurentiis che non vuole offrire alcun vantaggio alla squadra bianconera.

Il presidente continua a tenere Giuntoli a Napoli, forte di un contratto che scade nel 2024.

Giuntoli però non viene nemmeno coinvolto nelle decisioni strategiche della società, questo è quanto scrive Il Mattino in edicola oggi. In questo contesto il calciomercato del Napoli viene portato avanti da Maurizio Micheli ed altri due dirigenti azzurri, che hanno preso di fatto il posto di Giuntoli.