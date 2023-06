Osimhen rinnovo col Napoli fino al 2027, altro che cessione

Aurelio De Laurentiis punta su Victor Osimhen vuole il rinnovo di contratto col Napoli fino al 2027, contatti con il suo agente.

L’obiettivo del Napoli in questo momento è quello di trattenere in azzurro Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis alla presentazione di Rudi Garcia è stato chiaro. Ancora una volta il presidente della SSCN ha ribadito l’importanza di tenere in rosa il calciatore che però volerà in Coppa d’Africa a gennaio prossimo, lasciando la squadra azzurra nel bel mezzo del campionato.

Rinnovo Osimhen: l’obiettivo di Aurelio De Laurentiis

Per cedere Osimhen dovrà arrivare un’offerta veramente esagerata, si parla di 150 milioni di euro. Soldi che al momento nessun club vuole mettere sul piatto della bilancia. Il domino degli attaccanti potrebbe diventare realtà con la cessione di Mbappé al Real Madrid, ma al momento è tutto bloccato.

Intanto il Napoli lavora al rinnovo di Osimhen fino al 2027, ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “E la questione Osimhen rimane centrale. Il presidente ha parlato ottimisticamente di prolungamento di contratto col nigeriano di due anni fino al 2027 e ieri sera poi ha avuto un aggancio telefonico con l’agente del giocatore, Roberto Calenda, per incontrarsi in questi giorni e mettere realmente sul piatto le proposte.

Visto l’alta valutazione sul mercato del giocatore data dal club, non sarà semplice raggiungere un accordo sulle cifre di un ingaggio da rivedere al rialzo, in proporzione anche al valore del cartellino. Ma già i 4,5 milioni netti che Osimhen ha garantito fino al 2025 sono oltre i limiti della policy aziendale. Vedremo“.