Gazzetta – Garcia arriva dopo i tanti rifiuti a De Laurentiis ed il Napoli

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli, il tecnico francese è stato presentato da Aurelio De Laurentiis al Real Bosco di Capodimonte.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis durante la presentazione di Rudi Garcia ha illustrato anche i motivi che lo hanno portato a scegliere il tecnico francese. Il presidente azzurro ha detto che il suo casting non era affatto di quaranta nomi, ma bensì molto inferiore e che quella frase è stata detta per ingannare i giornalisti.

Ma su Gazzetta dello Sport viene sottolineato che Garcia è frutto dei tanti “no” incassati da De laurentiis da altri allenatori. Per farlo sul quotidiano sportivo si usa una frase di Totò, quella in cui dice in dialetto napoletano: qua nessuno è fesso.

Secondo quanto si legge sul quotidiano il presidente del Napoli prima di raggiungere l’accordo con Garcia, ha prima sondato altri nomi, ma ha trovato sempre porte sbarrate.