Calciomercato Napoli: De Laurentiis tre acquisti per Garcia, c’è l’erede di Kim

Aurelio De Laurentiis è pronto a fare subito tre acquisti sul calciomercato da mettere a disposizione di Rudi Garcia: tutti i nomi.

La presentazione di Rudi Garcia è stato l’atto formale per far cominciare la nuova stagione del Napoli. Il club partenopeo deve difendere il titolo di campione d’Italia. Ma Aurelio De Laurentiis ha chiesto anche la finale di Champions League al nuovo tecnico. Ovviamente non come imposizione, ma come speranza.

Napoli: gli acquisti sul calciomercato per Garcia

Corriere dello Sport delinea i movimenti sul mercato da parte del Napoli che deve trovare subito un sostituto di Kim che va al Bayern Monaco. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo in edicola oggi: “Il mercato, nel frattempo, comincia a prendere forma: Kevin Danso, l’austriaco del Lens, è il nome caldo per sostituire Kim; il nazionale canadese nato a Brooklyn, Jonathan David, il centravanti del Lilla che fu di Rudi, il profilo prediletto nel caso in cui Osimhen vada via; Gabri Veiga, lo spagnolo del Celta, il centrocampista per rinforzare il nucleo del Napoli che verrà. Da oggi, intanto, la costruzione del Napoli entrerà nel vivo: a Garcia piace Danso per sostituire Kim. È lui il primo nome di una rosa che comprende anche Scalvini (20 anni, Atalanta) e il giapponese Itakura (26 anni, Gladbach). A centrocampo, Gabri Veiga, 21 anni, è il talento prediletto così come David del Lilla, 23 anni e 24 gol nell’ultima Ligue 1, il prediletto se Osimhen dovesse partire. Se il Psg, il Real o il Chelsea confezionassero l’offerta shock. Per il Napoli e per lui”.