Il Napoli non lascia Kvaratskhelia: ma raddoppia, rinnovo a grandi cifre

Khvicha Kvaratskhelia resta al Napoli, la società vuole il rinnovo di contratto a cifre più alte: accordo fino al 2027. Tutte le notizie.

Notizie Calcio Napoli – Il mago Khvicha Kvaratskhelia è arrivato dalla Georgia con il suo carico di dribbling e dubbi. All’inizio era un perfetto sconosciuto, dopo poche partite è diventato un autentico mostro. Ora tutti lo vorrebbero, ma il prezzo di 100 milioni di euro ferma le big, non ancora convinte della possibilità che questo campione georgiano possa diventare un fuoriclasse. È in un calciomercato in cui Tonali va al Newcastle a 70 milioni, beh allora il prezzo di Kvaratskhelia è anche troppo basso.

Rinnovo Kvaratskhelia col Napoli: tutte le cifre

Ma in ogni caso Aurelio De Laurentiis non vuol sentire nemmeno parlare di addio del calciatore ex Dinamo Batumi. L’intento della SSCN è di tenersi stretto il giocatore ancora per qualche stagione.

Il Napoli è pronto al rinnovo di Kvaratskhelia a cifre importanti e bonus, Gazzetta dello Sport in edicola oggi scrive che “l’accordo in vigore prevede 1,5 milioni di euro di ingaggio a stagione ed è valido fino al 2027. Chiaramente l’annata strepitosa – 14 reti e 17 assist in tutte le competizioni – e la fiducia nel progetto tecnico hanno indotto De Laurentiis a una riflessione. L’idea è di raddoppiare l’ingaggio di Kvaratskhelia tra parte fissa e bonus, partendo da una base di 2,5 milioni garantiti, con un altro mezzo milione legato a obiettivi individuali e

collettivi. Aggiungendo un ulteriore anno“.