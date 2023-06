Osimhen al Psg: il prezzo si alza ‘grazie’ a Tonali al Newcastle. De Laurentiis spara altissimo

Il Napoli vuole tenere Victor Osimhen, lo vuole il Psg. Il prezzo del cartellino sale anche perché Sandro Tonali al Newcastle sta riscrivendo i prezzi del mercato.

Notizie Calciomercato Napoli – Nelle ultime ore si sta parlando con insistenza di un possibile addio di Victor Osimhen. Una possibilità che esiste, perché ci sono club come Psg, Manchester City, Real Madrid e qualche altro, che possono investire sul mercato cifre clamorose, senza batter ciglio.

Quindi la parola impossibile nel calciomercato non esiste più, resta sempre in piedi l’opportunità di cessione, ma ad un prezzo veramente esagerato.

Psg su Osimhen: De Laurentiis chiede 180 milioni di euro

Aurelio De Laurentiis presidente della SSCN lo ha ribadito anche alla presentazione di Rudi Garcia: “Osimhen resta a Napoli, ma se arriva un’offerta altissima, che fa bene alle casse della società verrà presa in considerazione”.

Fino a qualche giorno fa l’offerta importante era tra i 130 ed i 150 milioni di euro. Ma ad oggi le cose sono già cambiate. A riscrivere la gerarchia dei prezzi ci ha pensato il Newcastle, pronto ad investire per Tonali del Milan, 70 milioni di euro, con un ingaggio da 8 milioni di euro al giocatore che ora ne percepisce 2,5.

Da sempre un attaccante costa di più di un centrocampista, pur bravo che sia. Costa ancora di più Osimhen sempre in doppia cifra nelle tre stagioni napoletane. Nell’ultima dello scudetto il nigeriano ha segnato 31 gol ed è diventato capocannoniere della Serie A. A questo punto il prezzo del suo cartellino si alza inevitabilmente.

Calciomercato Serie A: Osimhen-Tonali

Victor Osimhen ha solo 24 anni ed una potenzialità enorme, oltre ad un presente sfavillante. Secondo Corriere dello Sport, De Laurentiis per cedere Osimhen al Psg dovrà sborsare 180 milioni di euro. Una cifra clamorosa, ma che diventa inevitabile quando Tonali si traferisce a quel prezzo in Premier League.

“Con centottanta milioni di euro, se dovesse essere realmente questa la proposta indecente per De Laurentiis,

il Napoli fi nirebbe per ritrovarsi in una dimensione economicamente stellare e che per lasciarlo tra le grandi avrebbe semplicemente bisogno della prova d’un (altro) nove” scrive Corriere dello Sport.