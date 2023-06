Milan, Tonali si avvicina al Newcastle: il Napoli invece si tiene i migliori

Il Newcastle è vicinissimo a Sandro Tonali dal Milan, mentre il Napoli si impegna a mantenere i suoi migliori giocatori.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Mentre le grandi squadre italiane si trovano sotto pressione per vendere i loro giocatori di punta a causa di problemi di bilancio, il Napoli si distingue. La squadra di Aurelio De Laurentiis è determinata a mantenere la sua rosa, contrariamente alle tendenze correnti in Serie A .

Il Newcastle United, squadra di Premier League inglese, sembra essere vicino a siglare un affare per l’acquisto di Sandro Tonali dal Milan. Il club inglese, che ha guadagnato un posto nella Champions League per la prima volta in 20 anni, ha alzato la sua offerta iniziale da 60 a 70 milioni di euro, avvicinandosi al prezzo richiesto dal Milan di 80 milioni.

Questo potenziale accordo rappresenta un momento storico per il Newcastle, in quanto l’acquisto di Tonali sarebbe l’acquisto più costoso nella storia del club. Allo stesso tempo, per il Milan, la vendita di Tonali potrebbe diventare la più remunerativa della loro storia, superando i 67 milioni di euro ricevuti dal Real Madrid per l’acquisto di Kakà nel 2009.

Tuttavia, non tutte le squadre della Serie A stanno seguendo lo stesso percorso. Il Napoli, ad esempio, ha scelto di mantenere la sua rosa intatta. Nonostante le sfide economiche, il club del sud Italia si impegna a mantenere i suoi migliori giocatori, e si dice che stia attualmente conducendo trattative importanti per il rinnovo del contratto di Victor Osimhen, una delle sue stelle più brillanti.

Mentre le squadre come il Milan e l’Inter possono essere costrette a vendere a causa dei bilanci, il Napoli è un esempio di resistenza e di fede nelle proprie forze. La loro decisione di mantenere i giocatori chiave come Osimhen dimostra la loro ambizione e la loro determinazione a competere ai massimi livelli, nonostante le difficoltà finanziarie.