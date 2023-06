Napoli: super offerta per il rinnovo di Osimhen, la reazione dell’agente

Il Napoli vuole tenere in rosa Victor Osimhen con un rinnovo di contratto fino al 2027, tutte le notizie.

Notizie Calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis è pronto a tenersi stretto Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano che in questa stagione ha segnato ben 31 gol. Sul giocatore c’è l’interesse dei grandi club europei con il Psg che per ora si è fermato ad un’offerta da 130 milioni di euro, che non scalfiscono le certezze del presidente del Napoli.

Rinnovo Osimhen: l’offerta del Napoli

Secondo Gazzetta dello Sport, De Laurentiis fa sul serio per il nuovo contratto di Osimhen. Sul quotidiano sportivo viene scritto che la SSCN ha messo sul piatto ben 6 milioni di euro netti a stagione per prolungare il contratto di Osimhen con il Napoli fino al 2027. Una cifra molto importante che verrebbe mitigata dal decreto crescita, nel caso di Osimhen questa legge è estendibile perché ha una figlia in Italia ed ha preso anche casa, quindi va oltre i due anni previsti.

Al momento Roberto Calenda, agente di Osimhen ha preso tempo e non ha ancora dato un segnale al Napoli, né positivo ma nemmeno negativo.